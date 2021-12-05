РИАМО - 5 дек. Благодаря президентской программе в Подмосковье реализуется крупный дорожно-транспортный проект – строительство Северного обхода Лобни. Уже через год здесь будет комфортный выезд из города, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Город зажат, и нужны выезды, объезд транзитного транспорта критически важен. Люди стоят возле шлагбаума перед железной дорогой до 2 часов – это просто безумие. Благодаря президентской программе сегодня мы реализуем этот большой объект, и через год уже должны с вами здесь совершенно спокойно поехать на Дмитровку», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что после завершения капитальной реконструкции Шереметьевского шоссе появится еще один удобный выезд из города.

«Что позволит городу развиваться, и, соответственно, качество жизни будет совершенно другим», - отметил губернатор.

В 2021 году в рамках развития Московского транспортного узла близятся к завершению строительство и реконструкция 9 дорожных объектов.

В их числе автотрассы в Серпухове, Богородском, Рузском округах, к индустриальному парку «Шереметьево» в Химках, подземный пешеходный переход на Старошереметьевском шоссе в Лобне, на М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе, М-3 «Украина» - от столичного поселения Киевский до границ Калужской области, и М-5 «Урал» - от Москвы до поселка Мирный в Люберцах.

Кроме того, в следующем году планируется открыть обновленный Октябрьский проспект в Люберцах и часть улицы Туполева в Жуковском.