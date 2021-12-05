РИАМО - 5 дек. В ночь на воскресенье температура в столице опустилась до минус 5,5 градусов, а в Подмосковье – почти до минус 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Высота снежного покрова соответствует климатической норме! В Москве на ВДНХ - 9 см, на Балчуге - 6 см, в Тушине - 14 см. В Подмосковье местами (Клин) - до 18 см», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что минимальная температура в столице минувшей ночью составила минус 5,5 градусов, а в Дубне ударил мороз в минус 10,6 градуса.

В воскресенье в Подмосковье и столице пройдет небольшой снег, температура опустится до минус 6 градусов. В начале новой недели температура может опуститься до минус 10 градусов.