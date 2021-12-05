РИАМО - 5 дек. Тематическая ярмарка уже не первый год проводится в Орехово-Зуевском городском округе, целью проведения ярмарки является возрождение традиции тематической стилизованной Купеческой ярмарки, на которой можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, мед, травяные чаи, сыры, блюда на мангале, сообщает пресс-служба Минсельхоза Подмосковья.

В широком ассортименте будет представлена новогодняя продукция, товары художественных промыслов, сувениры и подарки. В рамках мероприятия будет организована культурная программа: концертная программа, интерактивные конкурсы для детей и взрослых, музыкальные фольклорные номера, мастер-классы, аттракционы, фотозона.

Количество участников ярмарки - 70 (из них не менее 5 мест под общепит). В ней примут участие представители Московской области и других регионов России (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, народных промыслов и т. д).

На продукцию подмосковных производителей будет предусмотрена новогодняя скидка.

Период проведения ярмарки: 20-26 декабря 2021 года.

Место проведения ярмарки: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 40.