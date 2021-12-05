РИАМО - 5 дек. Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. Одним из наиболее активных зарубежных инвесторов для российской столицы сегодня является Австрия – накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны на 1 апреля 2021 года составили 3,4 миллиарда долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сохраняет позиции инвестиционно привлекательного мегаполиса. Одним из крупных зарубежных инвесторов российской столицы остается австрийский бизнес – по данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4% от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву, или 3,4 млрд долларов США. За год их объем увеличился более чем на 200 миллионов долларов», – сообщил заместитель мэра.