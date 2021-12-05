РИАМО - 5 дек. Работы по созданию в столице Северо-Восточной хорды вышли на финишную прямую, выполнено уже 82%. На неделе запущено движение по новой эстакаде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Остался последний этап, <...> запущена новая эстакада 1,5 километра плюс еще километр по земле. Такое в общем-то гигантское сооружение. Ну, и осталось еще 5 километров пройти, чтобы соединить участки, которые сегодня разрозненные — от Алтуфьева до проспекта Мира. Остается по времени чуть больше полугода», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что ко Дню города движение по всей СВХ внутри МКАД уже будет запущено. Дальше работы перейдут за МКАД.

«Ну а дальше будем продолжать ее протягивать уже в сторону новой федеральной трассы до Казани. А от Бусиновки она уже будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург – Шереметьево и Санкт-Петербург», - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию СВХ даст возможность всем северо-восточным районам столицы переезжать практически через всю Москву, не заезжая в центр.