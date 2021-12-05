РИАМО - 5 дек. В столице с 10 декабря по 9 января будет проходить фестиваль «Путешествие в Рождество». Его организуют с учетом мер санитарной безопасности. Так, в этот раз решено отказаться от формата мастер-классов из-за слишком тесного контакта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали. Катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки. Единственное, чего там не будет — это мастер-классы, которые тоже любимы москвичами, но в этих условиях мы поостереглись их делать, потому что слишком такое уж тесное общение на этих площадках происходит», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мероприятия фестиваля будут проходить на площадках «Московских сезонов». Для горожан и гостей столицы там будут работать ярмарки, катки, площадки для керлинга.

Организаторы будут следить за соблюдение требований эпидбезопасности. У посетителей на входе проверят температуру, выдадут защитную маску, в шале разместят автоматы с антисептиком.

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