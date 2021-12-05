РИАМО - 5 дек. Из торгово-развлекательного центра «Орбита» в городском округе Люберцы эвакуировали 2 тыс. человек. Причиной стало сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о находке поступила от оперативного дежурного 4 декабря в 17:50. Предмет было обнаружен на 3 этаже ТРЦ, расположенного по адресу: Октябрьский проспект, дом №366.

Вместе с посетителями из «Орбиты» эвакуировали 600 сотрудников торгово-развлекательного центра.

На место оперативно прибыли спасатели, к 18:40 они установили, что вызов ложный.