РИАМО - 5 дек. Возле дома №2 на улице Спортивной в Дзержинском произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате дорожной аварии пострадали 4 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила от оперативного дежурного 4 декабря в 22:45.

Столкновение произошло между автомобилем Kia Ceed и рейсовым автобусом «ЛиАЗ», следовавшим по маршруту №470 «Дзержинский-Котельники».

Пострадавших в ДТП госпитализировали: 2 взрослых доставили в Люберецкую областную больницу №1, а 2 детей - в Московский областной центр охраны материнства и детства.