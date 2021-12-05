РИАМО - 5 дек. В воскресенье Москва и Подмосковье окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, ожидается небольшой снег и до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3-1 градус, по области - минус 6-1 градус.

Погода в регионе в воскресенье будет соответствовать климатической норме. Днем атмосферное давление достигнет отметки 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%.

В начале следующей недели в столице и области температура воздуха может опуститься до 10 градусов мороза. Похолодание продержится недолго, его сменит очередная оттепель во вторник.

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