РИАМО - 5 дек. Жители и гости микрорайона Павшинская пойма в Красногорске стали первыми зрителями проекта «Ледниковый период», который стартовал в Подмосковье. Всего в течение декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» шоу пройдет на 14 площадках региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Спасибо губернатору (Андрею Воробьеву - ред.), который откликнулся на наше предложение. Мы специально начали с Красногорска, это большой городской округ, поэтому будет 2 шоу. Сегодня мы здесь открываем проект, а 25 декабря «Ледниковый период» пройдет в Путилкове. Лучше наших спортсменов в фигурном катании нет никого, поэтому счастье, когда они к нам приезжают», - отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Полюбившаяся всем пара проекта «Ледниковый период» - двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов показали на льду сцену из фильма «Вокзал для двоих».

Изюминкой вечера стал сольный номер звезды российского одиночного катания Евгении Медведевой.

«Инициатором проекта является команда губернатора и я очень рад, что мы тоже стали частью этой замечательной программы «Зима в Подмосковье». На 14 ледовых площадках Московской области бесплатно зрители увидят выступления чемпионов», - сказал продюсер шоу, чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Он добавил, что 4 декабря на лед вышли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступил в паре с чемпионкой мира Оксаной Домниной, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

«Ну и вишенкой на торте стало выступление героев «Ледникового периода», проекта, который сейчас идет», - сказал Авербух.



Также ледовое шоу 4 декабря прошло на «Театральном» катке в Химках.



Выступления звезд фигурного катания и известных артистов бесплатно можно будет увидеть еще на 12 площадках региона - в парках и на центральных площадях Ногинска, Черноголовки, Долгопрудного, Щелкова, Серпухова, Домодедова, Люберец, Балашихи, Красногорска, Одинцова, Королева и Сергиева Посада. Это совместный проект министерства культуры Московской области и Первого канала.

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