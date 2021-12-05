РИАМО - 5 дек. Жители и гости микрорайона Павшинская пойма в Красногорске стали первыми зрителями проекта «Ледниковый период», который стартовал в Подмосковье. Всего в течение декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» шоу пройдет на 14 площадках региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Полюбившаяся всем пара проекта «Ледниковый период» - двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов показали на льду сцену из фильма «Вокзал для двоих».
Изюминкой вечера стал сольный номер звезды российского одиночного катания Евгении Медведевой.
«Инициатором проекта является команда губернатора и я очень рад, что мы тоже стали частью этой замечательной программы «Зима в Подмосковье». На 14 ледовых площадках Московской области бесплатно зрители увидят выступления чемпионов», - сказал продюсер шоу, чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.
Он добавил, что 4 декабря на лед вышли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступил в паре с чемпионкой мира Оксаной Домниной, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
«Ну и вишенкой на торте стало выступление героев «Ледникового периода», проекта, который сейчас идет», - сказал Авербух.
Также ледовое шоу 4 декабря прошло на «Театральном» катке в Химках.
Выступления звезд фигурного катания и известных артистов бесплатно можно будет увидеть еще на 12 площадках региона - в парках и на центральных площадях Ногинска, Черноголовки, Долгопрудного, Щелкова, Серпухова, Домодедова, Люберец, Балашихи, Красногорска, Одинцова, Королева и Сергиева Посада. Это совместный проект министерства культуры Московской области и Первого канала.
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