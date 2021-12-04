РИАМО - 4 дек. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, что модернизация отечественных вакцин от коронавируса для противодействия «омикрону» займет несколько месяцев. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Основная проблема заключается в неприспособленности законодательства страны к таким процессам, быстро вывести на рынок новый вариант препарата нельзя, он должен пройти все клинические и доклинические исследования.

Ускорение возможно только в том случаев, если новый штамм окажется опаснее предыдущих. Но даже тогда до выхода на рынок препарата пройдет не менее 3 месяцев.

«В реальности же этот процесс может занять и 5, и 6 месяцев», — отметил Крючков.

Он добавил, что пока рано говорить о том, что существующие препараты не помогают против «омикрона». В настоящее время ведутся исследования.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>