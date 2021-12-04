РИАМО - 4 дек. Представитель онлайн-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, по какой цене продаются новогодние деревья в столице и Подмосковье. Метровую русскую ель можно купить от 1 тыс. рублей, импортную пихту – от 5 тыс. рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Чем выше дерево, тем выше будет его цена. Датская 3-метровая ель обойдется покупателю в 18 тыс. рублей. Пихта Фразера того же размера выйдет на 24 тыс. рублей, русская елка – порядка 3,5 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что в декабре 2021 года цены на праздничные деревья выросли.

«Небольшое подорожание коснулось и искусственных, и живых елок. Это связано с изменением цен на логистику и повышением цен у поставщиков», - объяснил Пухарев.

Чаще всего россияне выбирают русскую елку, пихту Норманда или пихту Фразера. А вот сосны и голубые ели пользуются меньшей популярностью.

Живая vs искусственная: какую елку выбрать>>