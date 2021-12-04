РИАМО - 4 дек. Награды Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards – 2021 получили 8 туристических проектов Московской области. Церемония вручения прошла 3 декабря в Ульяновске, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Фестиваль «Мастерская Рождества» завоевал гран-при в категории «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

Победителями в своих номинациях признаны ТИЦ «Раменское («Лучший муниципальный ТИЦ») и VI Фестиваль под открытым небом в селе Подмоклово («Лучший проект туристического события»). Проектом фестиваль остался из-за пандемии, Covid-19 не позволил реализовать программу.

Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир.» получил 2 место в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Программу «Ночи туризма» подготовленную для молодежи ТИЦ «Раменское», Павловопосадский музейно-выставочный комплекс и кантри-парк «Задворки» удостоили «серебра» в их номинациях.

«Бронзу» среди лучших онлайн-событий выиграл видеосериал «Музейка» из Павловского Посада.

В финале национальной премии за награды боролись 208 проектов из 49 субъектов РФ.