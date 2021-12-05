РИАМО – 5 дек. В России 5 декабря отмечают День начала контрнаступления советских войск под Москвой и День добровольца. Кроме того, в этот день ООН привлекает внимание к мировым проблемам почв, а поклонники японской культуры могут отметить День ниндзя.

День начала контрнаступления советских войск под Москвой

5 декабря в России отмечается День воинской славы – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой в 1941 году.

Контрнаступлению предшествовали тяжелые оборонительные бои. Контрнаступление началось тогда, когда наступил кризис немецкого наступления на Москву и войска врага начали переходить к обороне. 5-6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление.

В декабре советские войска освободили Елец, Рогачево, Венев, Сталиногорск, Солнечногорск, Ефремов, Клин, Калинин, Волоколамск, Козельск, Калугу.

К 7 января 1942 года советские войска выполнили поставленную задачу. Было нанесено поражение немецким соединениям группы армий «Центр», которые прорвались к ближним подступам к Москве с севера и юга. Фланговые ударные группировки немецких войск были отброшены от Москвы.

Всего в результате контрнаступления освободили более 11 тыс. населенных пунктов.

День добровольца

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера). Дата праздника совпадает с Международным днем добровольца. В этот день в России обычно проводятся различные акции и мероприятия, посвященные волонтерам.

Волонтером можно стать, присоединившись к одному из общественных движений. Направления помощи могут быть разными: это может быть помощь пожилым людям, работа в хосписах, приютах для животных, работа на масштабных мероприятиях.

Особую роль добровольцы сыграли во время пандемии коронавируса, во время которой они помогают пожилым одиноким людям и другим гражданам, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию. Волонтеры также помогают медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

День сетевика

В первое воскресенье декабря свой профессиональный праздник отмечают участники сетевого маркетинга и бизнеса прямых продаж. Сетевой маркетинг также называется многоуровневым или структурным бизнесом.

В сетевом маркетинге работают обычно те, кому необходим дополнительный заработок и у кого есть свободное время. Для работы в этой сфере нужно большое количество знакомых и развитые коммуникативные навыки.

Всемирный день почв

5 декабря во всем мире отмечают Всемирный день почв. В этот день привлекают внимание общественности к важности остановки засоления почв и увеличению их продуктивности.

Засоление и содификация почвы приводят к ее деградации, что угрожает экосистеме. Это одна из наиболее важных проблем на глобальном уровне для с/х производства, продовольственной безопасности и устойчивости в засушливых и полузасушливых регионах.

В этом году в честь Всемирного дня почв ООН проводит кампанию «Остановим засоление почв, поднимем продуктивность почв». Цель кампании – повысить осведомленность о важности поддержания здоровых экосистем и благосостояния человека с помощью решения проблем с почвами.

День ниндзя

5 декабря отмечается Всемирный день ниндзя. Изначально этот праздник придумали создатели пародийного сайта Ninja Burger. Однако этот праздник с 2003 года продолжают отмечать все желающие, которые хотят в этот день представить себя мастерами древнего японского боевого искусства.

Чтобы отметить этот праздник, можно одеться, как ниндзя, или поделиться информацией о ниндзя с друзьями.​