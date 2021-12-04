РИАМО - 4 дек. В субботу в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» свои двери для любителей активного отдыха открыл горнолыжный клуб Леонида Тягачева. В регионе дан старт новому горнолыжному сезону, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

К четвертому дню зимы снежный покров на склонах клуба достиг нормативных показателей, это позволило открыть 2 трассы для катания.

Этой зимой на территории Московской области в рамках губернаторского проекта откроется 18 горнолыжных курортов, 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс появятся в парках, на стадионах и в спортивных комплекса региона.

Вблизи спортивных объектов для комфорта гостей и жителей области обустроят кафе, парковки, лавки, раздевалки, прокат и туалеты.

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