РИАМО - 4 дек. Инфекционист детской клиники «РЖД-Медицина» Анна Хоперскова рассказала об опасности «белой» гипертермии - повышенной температуры тела у детей. При такой лихорадке ребенок может стать безучастным, у него возможны бред и судороги. В такой ситуации нужно вызывать скорую или неотложную помощь, сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что у детей различают «белую» и «красную» гипертермию.

«Белая» гипертермия у детей наиболее опасна. Поэтому, если у ребенка кожа бледная, мраморная, с синеватым оттенком ногтевых лож и губ, конечности холодные на ощупь, положителен симптом «белого пятна» при надавливании на кожу, поведение нарушается (малыш становится безучастным, вялым), возможны бред и судороги, незамедлительно вызывайте врача», — сказала Хоперскова.

Она подчеркнула, что лучше, если это будет скорая или неотложная помощь. Нельзя самостоятельно использовать препараты с ацетилсалициловой кислотой и метамизолом.

При «красной» лихорадке у детей кожа становится красноватой, горячей и влажной, конечности – теплые, пульс и дыхание учащаются. В таком случае поведение ребенка не нарушается. Врач подчеркнула, что повышение температуры или лихорадка – это защитные механизмы организма во время болезни.

В то же время перегревания, эндокринные метаболические расстройства, тяжелые аллергические реакции и даже использование некоторых медикаментов могут повысить температуру тела.

При «красной» гипертермии ребенку нельзя играть в гаджет, смотреть телевизор. В таком состоянии лучше читать книги или слушать их аудиоверсии. При такой температуре нужно использовать физические методы охлаждения: максимально раздеть ребенка, положить на лоб прохладную мокрую повязку, обеспечить доступ свежего воздуха, включить вентилятор, обтирать водой комнатной температуры и т. д.

Врач отметила, что жаропонижающую терапию стоит проводить для детей, которые изначально были здоровы, при температуре выше 38,5 градусов. Если ребенок хорошо пьет, не отказывается от еды, активен, у него нет проявлений нарушения самочувствия, то не нужно использовать жаропонижающие. В таком случае организм должен выработать необходимый уровень антител.

Однако среди детей есть те, кто находится в группе риска из-за осложнений после высокой температуры тела. Таким детям нужно обязательно давать жаропонижающее.