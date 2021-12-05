РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 дек. С воскресенья изменена схема автомобильного движения в деревне Байбаки подмосковного Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для ограничения транзитного движения автомобилей и безопасности пешеходов на дороге от дома №53 до дома №55 организовано одностороннее движение. Установлены знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» и 3.1 «Въезд запрещен».

Водителям необходимо помнить об изменении движения.