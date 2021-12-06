РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска с 6 по 12 декабря проверят соблюдение правил дорожного движения возле переходов водителями и пешеходами, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие «Пешеходный переход» усилит профилактическую работу по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Его проведут сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Безопасность дорожного движения во многом зависит от дисциплины водителей и пешеходов. Поэтому участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными на дороге и не подвергать свою жизнь опасности.​​