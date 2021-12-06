РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Балашихинский родильный дом после временного перепрофилирования под инфекционное отделение для пациентов с Covid-19 вернется к плановому приему жителей с понедельника, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Двери родильного дома откроются в 20:00. Дезинфекция завершена, результаты смывов получены - медучреждение абсолютно безопасно для молодых мам и малышей.

Телефон приемного покоя: 8(495)522-12-85.

Женская консультация пока ведет прием по адресу: мкрн Павлино, ул. Троицкая, 3. Дата переезда станет известна в ближайшие дни. Телефон женской консультации: 8(495)567-22-22.

Для тех, кто планирует заключить контракт на роды, с 7 декабря в здании роддома возобновляет работу отделение платных медицинских услуг. Необходимую информацию можно получить по телефону: 8(495)567-30-07.