РИАМО - 4 дек. В домашнем матче 17 тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» вырвал победу у команды «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена», сообщает Федеральное агентство новостей.

Своей победой «Спартак» прервал безвыигрышную серию из 6 матчей в РПЛ. Московским спортсменам удалось успешно выступить в меньшинстве.

Первый мяч в ворота соперника на 13-й минуте забил полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, он удачно использовал передачу Александра Сотолева. Футболисту «Ахмата» Даниилу Уткину перед перерывом удалось сравнять счет. Победным стал гол на 87-й минуте, мяч отправил в ворота Квинси Промес.

В результате «Спартак» набрал 23 очка и занял 9 строчку в таблице РПЛ, «Ахмат», у которого 24 балла, остается на 7 месте.

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