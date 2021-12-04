РИАМО - 4 дек. В продажу в столичной подземке поступили тематические «Тройки», посвященные открытию Дома культуры «ГЭС-2», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На транспортной карте, выполненной в белом цвете, изображен логотип «ГЭС-2».

Было выпущено 10 тыс. тематических карт. Их можно купить в автоматах на Кольцевой линии подземки и на станциях внутри кольца.

Кроме того, обновили карту на уличной стеле возле станции метро «Кропоткинская», чтобы было легче находить «ГЭС-2».

В субботу в Москве на Болотной набережной открылся для посетителей Дом культуры «ГЭС-2». В здании бывшей электростанции 1907 года 4 наземных и 2 подземных этажа. Там создали общественное пространство с библиотекой, кинотеатром, концертным залом и так далее. Площадь Дома культуры достигает почти 39 тысяч квадратных метров.

Чтобы посетить Дом культуры, нужно пройти регистрацию на сайте ГЭС-2».

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