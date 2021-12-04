РИАМО - 4 дек. По данным агентства Reuters, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден созвонятся по защищенной видеосвязи 7 декабря. Темой разговора станет ситуация вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Байден планирует сообщить Путину о свой обеспокоенности военной активностью России вблизи украинских границ и о поддержке, которую Вашингтон готов оказать Украине.

Планируется обсудить и другие международные политические вопросы. В Белом доме пока не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее о вероятной встрече по видеосвязи говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что президенты планируют обсудить несколько актуальных вопросов по разным странам, в числе которых Афганистан и Иран.