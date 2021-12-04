РИАМО - 4 дек. В поселке Чехов-3 задержан мужчина, которого подозревают в нападении на ребенка. Видеозапись инцидента появилась в субботу в соцсетях, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Камера сняла уже развязку истории, в кадре группа людей связывает поваленного на землю мужчину. На видео мелькает нож, предположительно принадлежащий связанному. Очевидцы в комментариях подтвердили, что неизвестный кидался на детей и «пытался задушить третьеклассника».

«В дежурную часть ГУ МВД России «Власиха» поступило заявление от местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неизвестного ему мужчину, который около одного из домов по улице Центральной в городе Чехов-3 применил физическую силу в отношении его несовершеннолетнего сына», - рассказали в пресс-службе.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили мужчину 1982 года рождения, находящегося по результатам медицинского освидетельствования в состоянии алкогольного опьянения. Он может быть причастен к нападению на ребенка. В отношении подозреваемого составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудники полиции изучают все обстоятельства произошедшего. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством.