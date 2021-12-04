РИАМО - 4 дек. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил победителей II Московской арт-премии, которую правительство города проводит совместно с фондом развития современного искусства. Награды получают самые лучшие проекты в области кино, музыки, театра и других направлений искусства.

Гран-при завоевал архитектор Алексей Гинзбург, восстановивший «Дом Наркомфина». Это здание придумал когда-то дед Гинзбурга.

«Благодаря вам, творцам, наш город - одна из культурных столиц мира. Мы рады поддержать интересные проекты и предоставить площадки. К счастью, их с каждым годом все больше», - рассказал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Победителей премии принимала одна из таких площадок - парк «Зарядье». Выставка номинантов работала там с 11 сентября по 30 ноября.