РИАМО - 4 дек. В столицу на зиму прилетают обыкновенная чечетка, пуночка, зимняк, свиристель, длиннохвостая неясыть и другие птицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили длиннохвостую неясыть, в заказнике «Зеленоградский» — чечеток и свиристелей. Свиристели также поселились в Битцевском лесу.

Птицы прилетают в столицу на зимовку, когда на привычных для них территориях заканчиваются запасы корма. Остаются птицы в Москве, если условия обитания будут подходящими. Так, все чаще на природных территориях Москвы стали замечать длиннохвостую неясыть. Возможно, ее привлекают грызуны, которые водятся на этих столичных территориях.

На Москве-реке можно увидеть морянку – небольшую полярную нырковую утку. Иногда на незамерзающих участках реки можно заметить бургомистра – одну из самых крупных чаек – и среднего крохаля.

Подкармливать птиц нужно, когда устанавливаются морозы, снежный покров или образуется наледь. В то же время подкормка может сделать птиц зависимыми от человека.

Воробьев, щеглов и зеленушек можно подкармливать злаками, семенами подсолнечника и сухарями из несладкого белого хлеба. Синиц – семенами подсолнечника, несоленым и неперченым салом и сухарями из несладкого белого хлеба. Дятлов и соек можно угощать шишками, орехами и желудями, а снегирей и свиристелей – сушеными ягодами рябины или боярышника.

Уток можно подкармливать злаками, крупами, нежирным творогом, специальным комбикормом и сухарями из несладкого белого хлеба.

Нельзя птиц кормить жареным, соленым, перченым, копченым, ржаным хлебом и сдобой.