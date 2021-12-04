РИАМО - 4 дек. Обучение и воспитание ребенка важны, но не менее важно общение с родителями. Спасатель международного класса «Центроспас» Сергей Кудрявцев призвал родителей побольше рассказывать детям о мире и таящихся в нем опасностях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Самое главное — расскажите про систему-112, научите детей звонить спасателям, правильно формулировать проблему и обозначать их местонахождение. Рассказывайте им про сосульки, что зимой они могут упасть с крыш и привести к травмам: пусть обращают внимание на козырьки зданий, проходя по улице», - сказал Кудрявцев.

Он также посоветовал учить детей плавать и пользоваться огнетушителем. Спасатель отметил, что понимание опасности открытых окон поможет защитить ребят от травм и спасти их жизнь.

В зоне риска чаще всего оказываются те дети, которые предоставлены сами себе.

«Все советы есть на сайте МЧС России: у нас есть специальный раздел «Детская безопасность». Там можно уточнить основные правила», - заключил Кудрявцев.