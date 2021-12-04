РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В поселке Дубровицы Подольска в субботу прошла новогодняя ярмарка подарков Christmas Loft Market, в ней приняли участие более 30 мастеров с товарами ручной работы, а театр мод КПЦ «Дубровицы» показал модное дефиле с костюмами из бумаги, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор ярмарки и владелец River loft Станислав Мороз.

Ярмарку приурочили к Новому году и Рождеству, так как в декабре самое время задуматься о подарках для близких. Мастеров подбирали так, чтобы их работы не повторялись и в то же время чтобы был широкий выбор.

«Таких мероприятий проходит очень много в Москве, а в округе явно не хватает. Людям очень хочется встречаться вживую, а не онлайн. Поэтому мы решили начать с новогодней ярмарки. Мероприятие удалось, в течение дня нас посетило не менее 1 тыс. человек, при этом в лофте как и положено одновременно было не более 50 посетителей. Поэтому мы планируем его сделать традиционным», - сказал Мороз.

Он добавил, что в планах также сделать ярмарку на Масленицу, провести летний и осенний фестивали.

Талантливые воспитанники КПЦ «Дубровицы» из театра мод «Корабль времени» показали дефиле с дизайнерскими костюмами. Также им выделили место для реализации своих поделок.

Банкетный зал River loft в поселке Дубровицы открыли в апреле 2020 года. Впервые там провели мероприятие выходного дня для всех желающих со свободным входом.

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