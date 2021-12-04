РИАМО - 4 дек. На Дубравной улице у станции метро «Митино» столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутка №1109 и трактор, передает корреспондент РИАМО.
Авария случилась по направлению движения в область. Для движения свободна одна полоса.
В результате ДТП легковушка развернулась поперек дороги.
По данным «Яндекс.Карт», в районе аварии образовалась пробка длиной около 700 м.
По информации столичной ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.
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