РИАМО - 4 дек. На Дубравной улице у станции метро «Митино» столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутка №1109 и трактор, передает корреспондент РИАМО.

Авария случилась по направлению движения в область. Для движения свободна одна полоса.

В результате ДТП легковушка развернулась поперек дороги.

По данным «Яндекс.Карт», в районе аварии образовалась пробка длиной около 700 м.

По информации столичной ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.