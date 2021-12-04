РИАМО - 4 дек. Искусствовед, владелец интерьерной студии Наталья Преображенская рассказала, какие детали новогоднего декора необходимы, а каких стоит избегать в год Водяного Тигра. Главные цвета 2022-го – оттенки синего, зеленый и черно-синий, сообщает «Вечерняя Москва».

Сочетать основные цвета можно с неярким желтым, песочным, молочным и серым оттенками, а также латунью и червленым серебром.

«Общая тенденция в мировом дизайне интерьера – это вневременные, спокойные и несиюминутные решения, а также глубокое уважение к природе, семье, домашнему очагу», – отметила Преображенская.

Она назвала основные правила оформления новогоднего интерьера. Первое – никаких кислотных оттенков, только сложные природные цвета. Второе – минимум пластика и полиэтилена, в тренде уважение к природе. Третье – минимум одноразовых покупок.

В новом году рекомендуется использовать для украшения больше растений, не только елок, но и цветов – живых и искусственных. Стол лучше застелить однотонной скатертью или льняной дорожкой, от ярких принтов на посуде и текстиле стоит отказаться. Меняется и подход к украшению праздничной ели.

«Не вешайте слишком много игрушек – дайте свободу естественной красоте дерева. Откажитесь от «дождика», мишуры и прочих добавок. Но, кстати сказать, и строгое оформление интерьера «только в одном цвете» тоже неактуально – мода на тотально синие или розовые елки и декор прошла», – подчеркнула эксперт.

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