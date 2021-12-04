РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. В субботу 27-летний мужчина провалился под лед на реке Пехорке в Балашихе, спасатели вытащили пострадавшего, а сотрудники скорой помощи доставили его в Балашихинскую областную больницу, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель управления ЕДДС-112 городского округа Василий Климовец.

Сообщение о том, что в Балашихе на улице Заречной напротив дома №31 человек провалился под лед на реке Пехорке, поступило в систему-112 в субботу в 14:21. Информация незамедлительно была передана на водно-спасательный пост МБУ «ЦГОЧС Балашиха», в пожарно-спасательную часть №29 и Балашихинскую подстанцию скорой медицинской помощи.

«В считанные минуты все они прибыли на место происшествия. Старший смены спасателей А. В. Попов передал информацию, что из воды был поднят мужчина 27 лет. По приезде бригады скорой помощи пострадавшего госпитализировали в филиал №2 Балашихинской областной больницы», - сказал Климовец.

Он добавил, что человека спасли благодаря слаженным действиям операторов 112, оперативной дежурной смены ЕДДС, спасателей МБУ ЦГОЧС городского округа Балашиха и медиков Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи.