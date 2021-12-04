РИАМО - 4 дек. Пользователи Instagram сообщают о массовом сбое в работе сервиса. Первые отчеты начали поступать в 16:34. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Пик сообщений пришелся на 17:10 – 891 обращение с информацией о проблемах в работе Instagram.

Большинство пользователей – 57% – жалуется на работу приложения, у 23% сложности с веб-сайтом, а у 21% приславших сообщение о сбое возникли проблемы с подключением сервера.

В России больше всего отчетов о сбое направили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на проблемы с сервисом жаловались и пользователи из-за рубежа, например, из Республики Беларусь.