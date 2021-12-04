РИАМО - 4 дек. В Сергиево-Посадском округе прошел зональный этап смотра-конкурса детско-юношеского творчества на противопожарную тему «Таланты и поклонники». Состязание проводилось в дистанционном формате, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Площадкой смотра стала детская школа искусств №8. За победу боролись ребята из 9 округов Подмосковья: Мытищ, Солнечногорска, округа Пушкинский, Дмитровского и Сергиево-Посадского округов, Долгопрудного, Дубны, Талдомского округа и Люберец.

Жюри изучило все работы участников и определило лучших. Они получат грамоты.

Основная цель конкурса – воспитание у детей правовой культуры и дисциплины, знакомство с правилами пожарной безопасности и профессией пожарного.