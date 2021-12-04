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Пелагия Тихонова
4 декабря в Музее техники Вадима Задорожного более 100 реконструкторов Москвы и Московской области воссоздали события 80-летней давности, все действия которых разворачивались около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.
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Пелагия Тихонова
Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволили гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм.
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Пелагия Тихонова
В реконструкции сражения была задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе: танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и др.
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Пелагия Тихонова
«Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг.», – подчеркнул временно исполняющий обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: Военно‑историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
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