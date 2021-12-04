Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволили гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм.