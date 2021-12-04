РИАМО - 4 дек. В Троицком и Новомосковском административных округах столицы до конца 2021 года планируется запустить движение по 46,7 км дорог. На сегодняшний день открыто 29,9 км, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, значимым для дорожно-транспортной инфраструктуры новой Москвы событием стал запуск движения на участке 1 пускового комплекса ЦКАД протяженностью 25 км.

Кроме того, в текущем году транспорт начал ездить по участку дороги М-3 «Украина» (деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна). Протяженность этого пути составила 12 км.

В июне был достроен и введен в экплуатацию участок автодороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда (3,2 км). Разрешение получено и на использование новой улично-дорожной сети в Коммунарке.