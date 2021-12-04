РИАМО - 4 дек. С 12 декабря в выходные дни добраться в ночное время от Ленинградского вокзала в Зеленоград можно будет на ночных экспрессах «Ласточка». Сейчас последний поезд в этом направлении отходит в 22:43, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Специалисты ведомства отмечают, что теперь любителям вечерних прогулок будет проще добраться домой и не придется торопиться или платить за такси.

«Ласточки» будут уходить с Ленинградского вокзала в 01:40 и 02:42, а из Зеленограда – в 00:48 и 01:55.

В числе важных остановок новых ночных маршрутов – Химки и Сходня.