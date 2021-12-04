РИАМО - 4 дек. В Москве 24 больницы дооснастят артроскопическими стойками, необходимыми для лечения суставов. Современное оборудование позволяет проводить диагностику и высокоточные операции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Оптика вводится в сустав через мини-разрез и дает качественную картинку. Хирурги проводят диагностику и операции с высокой точностью. Если делать артроскопию вовремя, часто можно обойтись без протезирования», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стойки приобретены по контрактам жизненного цикла, по которым поставщик гарантирует работу техники на протяжении всего срока службы. Столица заключает такие контракты с 2019 года.

За 2 года медучреждения города пополнились более чем 5 тыс. единиц современной техники, в этот перечень входят аппараты КТ, МРТ, рентгены и ангиографы.