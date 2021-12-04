РИАМО - 4 дек. В Долгопрудном задержали 29-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ночью 4 декабря женщина вместе с 30-летним сожителем распивала алкоголь в квартире жилого дома, расположенного на улице Парковой. Совместные посиделки закончились конфликтом, причиной которого стала внезапно возникшая личная неприязнь.

Женщина несколько раз ударила мужчину ножом в бедро и туловище. От полученных травм потерпевший умер на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас проводятся следственные действия. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом, который изберет для нее меру пресечения.