РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В музее-заповеднике «Подолье» с 6 по 9 января пройдут традиционные Рождественские игры для детей с дискотекой, хохотехой и мастер-классами, вход бесплатный, сообщили в музее.

В программу вошли презентация тематической интерактивной программы «Зеленая красавица, тебе здесь каждый рад!», ребусы, загадки, веселая дискотека, мастер-классы и хохотеха.

Тетушка Забава 6 января 2022 года проведет «Сочельник в музее», 7 января - «Волшебство на Рождество», 8 января - «День распространения микробов радости», 9 января - «День игры в прятки с Зимой». Начало в 12:00.

Рождественские игры будут проходить в Доме Морозовых на проспекте Ленина, 55. Заранее нужно записаться по телефону: 8(496)769-92-39.

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