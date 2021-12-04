РИАМО - 4 дек. Новая новогодняя фотолокация появится в Коломне в ближайшее время. На Советской площади устанавливают огромную конструкцию в виде елочного шара, который будет подсвечиваться светодиодной гирляндой в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации округа.

Монтаж шара начали с 9 часов утра в субботу. К середине дня рабочим удалось собрать 2 полусферы.

«Шар состоит из 35 отдельных элементов. Все их надо соединить между собой. Количество болтов, которые нам пришлось закрутить, мы, конечно, не считали, но их очень много. Еще предстоит соединить 2 полусферы вместе. Для этого потребуется кран-манипулятор», - сказал один из мастеров.

Для надежности конструкцию будут удерживать 10 блоков-утяжелителей общим весом около 1 т. По словам мастера, блоки будут аккуратно замаскированы и не испортят праздничный вид.

Кроме того, на площадь уже завезли элементы будущей новогодней арки с цифрами «2022». Эта конструкция заменит прошлогоднюю арку с часами. Конструкцию начнут монтировать сразу после установки шара.

Специалисты МБУ «Коломенское благоустройство» напоминают, что все декоративные элементы, которые устанавливают к Новому году в Коломне, находятся под напряжением.

«Не стоит залезать или сажать детей на светящиеся конструкции, ведь это небезопасно. Иллюминация подключена к электричеству. При повреждении каркаса может случиться короткое замыкание. Надеюсь, что этой зимой коломенцы ответственно отнесутся к новогодним украшениям. Нам очень не хочется прятать такую красоту за высоким забором», - подчеркнула директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина.

Кроме угрозы личной безопасности существует и административная ответственность за повреждение имущества. Ранее уже были прецеденты, когда нарушителей удавалось установить с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», установленных на общественных территориях.

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