РИАМО - 4 дек. Сотрудники полиции Жуковского спасли стоящую на выступе балкона 2 этажа пожилую женщину. Инцидент произошел в жилом доме на улице Молодежной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о женщине, находящейся в опасности, поступило в дежурную часть. На место оперативно прибыли правоохранители. Чтобы не терять время, они решили подогнать машину скорой помощи под балкон и с ее помощью снять пенсионерку с выступа балкона.

Полицейские забрались на крышу автомобиля и сняли женщину, после чего передали ее медикам.

Сейчас рассматривается вопрос о награждении правоохранителей за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение человека.