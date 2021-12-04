РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске ветерану Надежде Комаровой вручили нагрудный юбилейный знак «80 лет битвы за Москву», ее также поздравили с годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В преддверии 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Подольске чествуют ветеранов, награжденных медалью «За оборону Москвы». В округе их 6.

Максимович совместно с замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяной Ропот поздравил со знаменательной исторической датой Надежду Комарову. От имени главы городского округа Подольск Николая Пестова он сказал слова благодарности и передал цветы и подарки. Также поздравления ветеран получила от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Мособлдумы.

Комарову поблагодарили за доблестный труд в тяжелые военные годы и послевоенное время, за огромный вклад в развитие и процветание Подольска, ей пожелали крепкого здоровья и благополучия. В память о подвиге вручили нагрудный юбилейный знак «80 лет битвы за Москву», учрежденный мэром Москвы Сергеем Собяниным.

У Комаровой много наград, но самых важных 2 – медали «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Этой героической женщине исполнилось 100 лет, но она не стареет душой.