РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Подрядчика сменят на строительстве школы на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации муниципалитета по градостроительным вопросам Тимур Магомедов встретился с инициативными жителями по строительству СОШ на 825 мест 3 декабря.

Жителей проинформировали, что подрядчик ООО «Строй групп» испытал финансовые трудности и администрация Красногорска вынуждена расторгнуть с ним договор.

Подрядчик успел закрыть контур здания и подать тепло в подвал, поэтому вся внутренняя отделка сохранится. На следующей неделе он доставит оставшиеся окна, доделает вертикальную и горизонтальную разводку, а также установит радиаторы для отопления здания.

«Перед нами стоит задача - сдать объект до сентября 2022 года. В ближайшее время мы опубликуем новую закупку на продолжение работ по завершению строительства объекта», - прокомментировал Магомедов.

По его словам, часть конструкции, которая была сделана, пришла в негодность.

«Нам пришлось отремонтировать большое количество перегородок как внутренних, так и наружных из-за влаги, которую они накопили. Большой объем по демонтажу завершен, впереди отделочные работы, инженерия и благоустройство», - сказал Магомедов.

Для удобства жителей в категории благоустройства произошли изменения: на территории школы МАФы заменены на новые, установили новый забор и заменили покрытие футбольного поля на искусственное, что упростит его эксплуатацию.

На данный момент строительная готовность школы составляет 67%, уже закуплена мебель для начала учебного года. В ближайшее время с территории школы будет вывезен оставшийся грунт. По поручению Магомедова жителей будут регулярно информировать об этапах строительства.