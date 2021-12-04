РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Свыше 300 обращений граждан отработали профильные специалисты администрации подмосковного Красногорска в Единый день приема, который провели 3 декабря в ДК «Подмосковье», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Прием прошел по поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова.

Основная цель проведения Единого дня приема жителей – ликвидировать многолетнюю очередь к главе городского округа Красногорск.

В течение 8 часов профильные заместители администрации горокруга, начальники управлений, территориальных отделов, представители полиции приняли в работу порядка 310 обращений. На блок вопросов жителей ответил и временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков. Для комфортного ожидания для посетителей была организована фуд-зона.

«Вопросы прозвучали разные – земельного имущества, социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие. Я рад, что нам удалось наладить прямое общение, вижу позитивную обратную связь от жителей. Этот формат мы продолжим и ни в коем случае не будем копить очередь. Будем работать эффективно и результативно», – подчеркнул Волков.

По его словам, единые приемы граждан будут проходить регулярно на всех территориях округа. Качество исполнения обращений жителей находится на личном контроле руководителя Красногорска.