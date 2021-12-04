РИАМО - 4 дек. Московская экспозиция пользуется популярностью у посетителей Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае. В субботу ее посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный комиссар «Экспо-2020», министр Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь (на экспозиции Москвы – ред.) можно увидеть российскую столицу с высоты полета, окунуться в ее атмосферу, услышать звуки. В шести тематических зонах рассказываем, чем живет Москва и как мы видим ее будущее», - рассказал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На стенде столицы также можно найти информацию о развиваемых в Москве цифровых технологиях и сервисах, инновациях в медицине и транспортных проектах.

Собянин отметил, что выставка в Дубае организована на высоком уровне. Положительного отзыва заслуживает содержание, а также архитектура и сами павильоны.

«В непростых условиях пандемии ОАЭ смогли принять тысячи гостей. Мы вдохновлены этим примером и надеемся принять «Экспо-2030» в Москве», - заявил Собянин.