РИАМО - 4 дек. Участница из Подмосковья стала одной из победителей молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», еще двое студентов из области стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Кубок «Управляй!» – это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал прошел очно в РАНХиГС в Москве. В нем приняли участие 160 человек, учащихся в вузах и колледжах.

Победительницей четвертого сезона Кубка стала студентка Российской таможенной академии Дарья Филончева, призерами стали еще двое студенток академии – Тамара Ковалева и Анастасия Золотова.

«Я от всей души поздравляю победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!». Ими стали 10 сильнейших конкурсантов из самых разных регионов нашей страны. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской областей», – сказал заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Победители и призеры Кубка «Управляй!» с этого года могут сразу попасть в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал». Регистрация на олимпиаду открыта до 7 декабря.

Директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Кубка Вячеслав Шоптенко отметил, что в этом году финалистов оценивали представители таких организаций, как «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Почта России», Счетная палата РФ и т. д.

Во время очного финала конкурсанты управляли виртуальной компанией, которая находилась в кризисе. В каждый игровой период участники в командах от 3 до 5 человек принимали до 75 управленческих решений и планировали не меньше 5 ключевых бизнес-показателей.

«В первую очередь хочу сказать спасибо своей команде, благодаря им я стою сегодня здесь. Честно сказать, это мое первое участие в Кубке «Управляй!» и я совершенно не ожидала, что смогу дойти до финала, а уж тем более, что смогу стать одним из победителей. Также хочу выразить благодарность своему руководителю, который рассказал мне о существовании Кубка», – рассказала победительница Дарья Филончева.

Она также поблагодарила организаторов за возможность проявить себя.