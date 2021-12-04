РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Жители подмосковного Красногорска могут подать заявки на муниципальную премию «Человек года» до 8 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Прием заявок на премию «Человек года» продлили до 8 декабря. В этом году предусмотрены 7 номинаций и 2 специальные награды – «Приз зрительских симпатий» и «Человек года».

Победителей в номинациях определят путем голосования на сайте Общественной палаты с 12 по 19 декабря, а также по оценке конкурсной комиссии.

Заявки принимаются в электронном виде по адресу: opkrasnogorsk@gmail.com.

Вся информация о премии размещена на сайте Общественной палаты горокруга Красногорск.