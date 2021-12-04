РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Масштабную реконструкцию одного из боев за столицу времен Великой Отечественной войны провели в Музее техники Вадима Задорожного в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

5 декабря отметят 80-летие начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Этому событию посвятили реконструкцию на территории Музея техники в субботу. Ее провели реконструкторы Москвы и Московской области. В этот день вход на территорию музея бесплатный.

Перед зрителями развернулось сражение за одну из железнодорожных станций. В реконструкции задействовали подлинную технику времен Великой Отечественной войны.

«Эмоции нельзя передать словами, это нужно увидеть. Реконструкция – возможность передать детям патриотизм, память о героизме прадедов не только на страницах книг по истории», – сказал временно исполняющий полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.

Руководитель муниципалитета добавил, что тема Великой Отечественной войны его очень трогает, и реконструкция позволила увидеть, как советские воины отвоевывали Родину.

«Меня назвали в честь прадеда, Дмитрия Ивановича. Он погиб в Темрюке, и на следующий день город был освобожден», – поделился Волков.

Он выразил благодарность создателю музея Вадиму Задорожному за организацию мероприятия.

Руководитель муниципалитета напомнил, что рубеж обороны столицы в годы ВОВ проходил в Красногорске. Накануне на мемориале в деревне Нефедьево состоялся митинг памяти.

«Очень приятно, что нас сегодня посетили так много детей, мам, пап. Здорово, что вы здесь и что вы помните об этой дате», – сказал, приветствуя гостей мероприятия, Вадим Задорожный.