РИАМО - 4 дек. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость усиления общественного контроля за исполнением социально значимых обязательств. Глава государства выступил на съезде «Единой России», который проходит в субботу в Москве, сообщает Nation News.

Путин отметил, что у партии есть все ресурсы, необходимые для того, чтобы поддержать граждан России, имеющих вопросы.

«Всегда рассчитываю на вас как на мощную политическую силу», — подчеркнул Путин.

Он заявил, что считает «Единую Россию» партией, объединяющей силы и направляющей их на выполнение общих задач.

Президент принял участие в съезде партии по видеосвязи, он также отметил успешные результаты «Единой России» на осенних выборах.