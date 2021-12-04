РИАМО - 4 дек. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил то, как на Россию повлияла пандемия коронавируса. Он заявил, что РФ удалось избежать сверхтяжелых последствий, сообщает Nation News.

Своим мнением зампред поделился на съезде партии «Единая Россия», который проходит в субботу в столице.

Борьба с коронавирусом в России все еще идет. И важным оружием против инфекции в этой борьбе является вакцинация.

Зампред подчеркнул важность этой процедуры и призвал депутатов активнее информировать людей о необходимости вакцинации. Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе страны.

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