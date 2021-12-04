РИАМО - 4 дек. В субботу в Москве на Болотной набережной открылся для посетителей Дом культуры «ГЭС-2», первые гости пришли взглянуть на новое общественное пространство в стенах бывшей электростанции 1907 года, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время в Дом культуры начинает выстраиваться небольшая очередь. Не все могут попасть внутрь, так как заранее не прошли регистрацию на сайте. По словам посетителей, открытие нового Дома культуры - значимое событие для столицы. Люди хотят войти и оценить его изнутри. Кроме того, гости хотят узнать больше о современном искусстве. Например, чтобы понять, что все-таки изображает скульптура «Большая глина» возле «ГЭС-2».

«Ходить-то больше некуда. Люди в основном сейчас ходят в торговые центры, а хочется на выставку, в новое культурное пространство. Зашли заглянуть», - рассказал житель столицы Михаил Зверев.

В программу мероприятий на субботу вошел перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона «Санта-Барбара». Еще в «ГЭС-2» откроются выставка мастера «В Москву! В Москву! В Москву!», экспозиция произведений русских художников о карнавальной культуре «Я моторы гондолы разбираю на части». Кроме того, начнет работу комната сенсорных впечатлений «Ощутимое присутствие», где созданы условия для контакта со своими чувствами. Гости также узнают о прошлом бывшей электростанции и как она превратилась в современный Дом культуры.

По данным на сайте «ГЭС-2», билеты на посещение центра разобрали до 6 декабря включительно. Ближайшие доступные билеты можно оформить на 7 декабря.

Архитектурную концепцию культурного центра разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop.

В здании бывшей электростанции 1907 года 4 наземных и 2 подземных этажа. Там создали общественное пространство с библиотекой, кинотеатром, концертным залом и так далее. Площадь Дома культуры достигает почти 39 тысяч квадратных метров.

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